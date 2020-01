11.01.2020

Beratung zur Vorsorgevollmacht

Bezirk Schwaben leistet auch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen

Auch in diesem Jahr bietet der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung wieder Möglichkeiten für Beratungsgespräche beispielsweise zu Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Hilfe und Finanzierung bei Pflege.

Der Bezirk Schwaben hält dazu vier Sprechtage in Nordendorf ab. Ottmar Heumann, Leiter der Beratungsstelle des Bezirkes Schwaben, kommt am Dienstag, 14. Januar, von 13 bis 15.30 Uhr in das Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf in Nordendorf, Schäfflerstraße 6. Er beantwortet Fragen zu Hilfen bei der Pflege und zur Heimunterbringung (wer übernimmt die Kosten bei einer Unterbringung in einem Pflegeheim; wann müssen Kinder dazu bezahlen; wie wird ein Antrag gestellt oder auch Unklarheiten bei Eingliederungshilfen für schwerbehinderte und psychisch kranke Menschen).

Weitere Sprechtage sind jeweils Dienstag, 7. April, 7. Juli und 13. Oktober. Am Donnerstag, 13. Februar, steht Bernhardine Oswald (Betreuungsstelle des Landratsamtes) von 9 bis 17 Uhr im VG-Gebäude Nordendorf, Schäfflerstraße 6, für Beratungsgespräche zur Verfügung. Ihre Schwerpunktberatung liegt auf der Thematik Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Neben umfangreicher Beratung gibt es fachliche Unterstützung beim Ausfüllen der verschiedenen Vollmachten. Ferner besteht auch die Möglichkeit der amtlichen Beglaubigung. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitte telefonisch anmelden unter 08273/2878. (rogu)

Themen folgen