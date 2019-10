09.10.2019

Bereit für den schönsten Tag

Freikarten für die Veranstaltung in Neusäß gewinnen

Das ist ein Termin für alle angehenden Brautpaare und Brauteltern: Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, findet eine Hochzeitsmesse in der Stadthalle in Neusäß statt. Hier finden Brautpaare alles für den „den schönsten Tag“ im Leben. Es präsentieren sich viele Firmen.

Neben Tipps und Tricks finden die Brautpaare auch die neuesten Kollektionen für Damen und Herren. Des Weiteren finden Brautmodenshows statt, diese werden präsentiert von Brautmoden Sonja. Im Vordergrund der Messe stehen laut Veranstalter nicht die Showeinlagen, sondern der Dialog zwischen Aussteller und Besuchern. Zu finden ist eine Auswahl an Braut- und Abendmoden. Des Weiteren gibt es Herrenmoden, Fotografen, Video, Juweliere, Kosmetik etc. Es gibt Livemusik, Messeangebote und Rabatte.

Da die Hochzeitswelt eine Verkaufsmesse ist, können die Brautpaare alle Artikel und Leistungen vor Ort erwerben und buchen. Im Bistro-Lounge-Bereich kann man verweilen. Die Besucher erhalten das aktuelle Hochzeitsjournal für das Jahr 2020. Hier finden Brautpaare nochmals zahlreiche Anregungen, Tipps und Trends sowie viele weitere Informationen.

Für die Hochzeitsmesse verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 16. Oktober, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und schreibt das Stichwort „Hochzeitsmesse“ auf die Karte. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (kar)

Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

