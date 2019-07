vor 12 Min.

Bergfest in Auerbach geht weiter

Wegen des schlechten Wetters wurde das Fest abgebrochen. Highland-Games und Oldtimer-Ausstellung am nächsten Wochenende

Der Seilerberg in Lindgraben bebte am vergangenen Freitag bei der bereits 25. Bergparty. Die Open-Air-Location sorgte auch dieses Jahr dafür, dass Jung und Alt beim gemeinsamen Feiern voll auf ihre Kosten kamen. Doch am nächsten Tag machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung.

Das 50. Bergfest begann dann gleich mit Gewitter und heftigen Regenschauern. Die meisten Besucher nahmen die Wetterkapriolen mit Gelassenheit. Nachdem der Regen aufgehört, und viele fleißige Hände die Bierzelttische und -bänke abgetrocknet hatten, ging es mit dem Musikverein Rothtal richtig los. Karoline Böck, Vorsitzende des Schnupfer- und Wandervereins Auerbach, begrüßte die Gäste und bedankte sich bei den Helfern, Kuchenbäckerinen und der Familie Seiler, die das Fest erst möglich gemacht hatten.

Am Sonntagmorgen fiel dann aufgrund des Wetters schweren Herzens die Entscheidung der Verantwortlichen: „Das Bergfest ist für heute abgesagt“. Aber am Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli wird das 50. Bergfest nachgeholt. Am Sonntag finden um 10.15 Uhr die Bergmesse und um 14 Uhr die Highland-Games statt. Die Schmuckstücke der Oldtimertraktoren und Maschinen der Oldtimerfreunde Horgau können ebenfalls bewundert werden.

Am Samstag sorgen der Musikverein Violau und am Sonntag der Musikverein Bonstetten und der Musikverein Rothtal für die Unterhaltung. (AL)

