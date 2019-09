vor 52 Min.

Bergrennen Mickhausen: Termin, Zeitplan, Strecke, Eintrittspreise, Ergebnisse

Im Oktober 2019 findet wieder das Bergrennen Mickhausen statt. Infos zu Terminen, Zeitplan, Strecke, Eintrittspreisen und Ergebnissen finden Sie hier im Überblick.

Der Automobilsportclub Bobingen und die Hydro-Tech GmbH veranstalten dieses Jahr zum 38. Mal das Internationale ADAC Bergrennen Mickhausen. Über 300.000 Fans haben die bisherigen Traditionsrennen bei Augsburg seit der Wiederbelebung im Jahr 2001 besucht. Das Rennen bietet Motorsport, wie er sonst bei keinem anderen Wettbewerb zum Tragen kommt.

In fast serienmäßigen oder auch stark verbesserten Tourenwagen sowie in zweisitzigen Sportwagen bis hin zu Formelrennern kämpfen die Autofahrer um Hundertstelsekunden. Die deutsche Berg-Elite misst sich hier mit Fahrern aus dem benachbarten Ausland. Neu ist in diesem Jahr die erstmalig in Süddeutschland ausgeschriebene Elektro-Klasse. Hier können serienmäßige oder verbesserte rein-elektrische sowie Hybridfahrzeuge den Zuschauern ihr Drehmoment demonstrieren.

Termin, Zeitplan, Strecke, Eintrittspreise und Ergebnisse des Bergrennens Mickhausen - hier die Übersicht.

Termin: Wann ist das Bergrennen Mickhausen?

Das Rennen findet am Samstag, den 05.10.2019, und Sonntag, den 06.10.2019, statt.

Bergrennen Mickhausen: Der Zeitplan

Freitag, 4. Oktober, 12 Uhr bis 19 Uhr: Ankunft der Fahrer im Fahrerlager, technische Abnahme (Eintritt frei)

Samstag, 5. Oktober, 9 Uhr bis 18 Uhr: Trainingsläufe mit Qualifikation (3 Läufe vorgesehen)

Sonntag, 6. Oktober, 8.30 Uhr bis 17 Uhr: Wertungsläufe (3 Läufe vorgesehen), im Anschluss Siegerehrung im Festzelt

Die Strecke des Bergrennens Mickhausen

Die gesamte Rennstrecke verläuft am Mickhauser Berg in den Stauden. Die Fahrzeuge können auf mehreren Großbildleinwänden an der Strecke verfolgt werden. Einen Übersichtsplan finden Sie hier.

Streckenlänge: 2200 m

Höhenunterschied : 76 m

Streckenbreite : 6,50 m

Eintrittspreise: Wie viel kosten Tickets für das Bergrennen Mickhausen?

Eintrittskarten können Sie vor Ort an der Tageskasse kaufen oder hier online im Vorverkauf bestellen.

Preise für Tageskasse Vorverkauf Kinder/Jugendliche unter 14 Jahren frei frei Tageskarte Samstag 15 Euro ab 12 Euro Tageskarte Sonntag 25 Euro ab 20 Euro

Bergrennen Mickhausen: Die Ergebnisse

Auf der Homepage des Bergrennens Mickhausen finden sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre. Sobald die Ergebnisse von 2019 vorliegen, werden diese dort ergänzt.

