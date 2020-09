vor 52 Min.

Bernhard Walter ist jetzt Altbürgermeister von Altenmünster

In einem Festakt wird der langjährige Bürgermeister von Altenmünster geehrt. Dabei wird deutlich, was er für seine Gemeinde geleistet hat.

Von Helene Weinold

Bernhard Walter, bis Mai dieses Jahres Erster Bürgermeister der Gemeinde Altenmünster, darf sich künftig Altbürgermeister nennen. Der Gemeinderat hat bereits vor einigen Wochen einstimmig beschlossen, Walter diese Ehrenbezeichnung nach 18 Jahren an der Spitze der Kommune zuzuerkennen. Vor seiner Wahl zum ersten Bürgermeister hatte Walter dem Gemeinderat sechs Jahre lang angehört.

Nun überreichte Bürgermeister Florian Mair seinem Vorgänger in einem Festakt im Pfarrsaal des Hauses Nazareth in Violau die Ernennungsurkunde und den Ehrenring der Gemeinde. Geladen waren neben den aktuellen und im Mai ausgeschiedenen Gemeinderäten alle bisherigen Ehrenringträger sowie viele Weggefährten aus Bernhard Walters 24 Jahren in der Kommunalpolitik. Nicole Schiffelholz (Querflöte), Brigitte Thoma (Blockflöte und Gesang) und Sieglinde Baur-Kazemiyeh (Klavier) von der Musikschule Holzwinkel-Altenmünster umrahmten den Abend mit Musik von Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel.

Florian Mair plädierte in seiner Festansprache für Vernunft in der Politik und dafür, die Demokratie gerade in schwierigen Zeiten zu verteidigen. In der anschließenden Laudatio würdigte er Bernhard Walter als „Kämpfer“ für die Anliegen, die ihm wichtig gewesen seien, den die bisweilen harte Kritik aber auch sehr getroffen habe. „Manch anderer hätte vielleicht hingeschmissen“, sagte Mair, „du nicht!“

Kinderkrippen, Alten- und Pflegeheime: Walter hat viel für Altenmünster getan

Er erinnerte an einige Meilensteine aus Walters Amtszeit wie den Bau zweier Kinderkrippen und des Alten- und Pflegeheims, die Einrichtung der Nahwärmeversorgung sowie die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten und schloss mit den Worten: „Durch dein Handeln hast du auf ganzer Linie als Bürgermeister überzeugt.“

Walter ging in seiner Antwort auf die Widerstände ein, die manchen Entscheidungen des Gemeinderates entgegengesetzt worden seien, und verteidigte die Kommunalpolitik der vergangenen 18 Jahre, darunter die oft kritisierte Ausweisung von Baugebieten.

Zu Beginn seiner Amtszeit sei die Gemeinde zwar schuldenfrei gewesen, aber Altenmünster sei im Verhältnis zu anderen Kommunen ins Hintertreffen geraten. Die Einwohnerzahl sei zurückgegangen, die Brauerei Hämmerle und einige andere Betriebe hätten geschlossen, die Existenz der Schule am Ort sei bedroht gewesen. Er sei froh, dass dieser Trend mit allen negativen Folgen für die Infrastruktur habe gestoppt werden können: „Die Prognose von damals, dass Altenmünster im Jahr 2021 nur noch 3500 Einwohner haben werde, ist vom Tisch.“

Zwei Gemeinderäte aus Altenmünster bekommen den Ehrenring

Mit dem Ehrenring der Gemeinde wurden neben Altbürgermeister Walter auch zwei weitere verdiente Mitglieder des Gemeinderates ausgezeichnet: Zum einen Barbara Bessler-Fehle, die dem Gremium 18 Jahre lang angehört und sich ganz besonders für die Jugend und die Senioren engagiert hatte. Zum anderen Dieter Erhard, der sich in seinen 24 Jahren als Gemeinderat stets leidenschaftlich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz eingesetzt hatte.

Mit Dankesworten und Geschenken verabschiedete Bürgermeister Mair außerdem Günter Klaus (zwölf Jahre Gemeinderat), Peter Kempter und Markus Mayer (jeweils sechs Jahre Gemeinderat). Nicht beim Festakt anwesend waren Stephan Litzel und Jürgen Steppe, die nach einer sechsjährigen Wahlperiode ebenfalls aus dem Gemeinderat ausgeschieden waren.

