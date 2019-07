vor 44 Min.

Berufliches Schulzentrum in Neusäß wird geteilt

Ab August wird sich in dem Beruflichen Schulzentrum in Neusäß einiges ändern. Die bayernweit einmalige Einrichtung wird geteilt.

Die Neusässer Einrichtung gilt bislang als bayernweit einmalig. Doch damit soll nach dem Abschied von Chef Jürgen Wunderlich Schluss sein. Das sorgt nun für Ärger.

Von Christoph Frey

Wenn Chef Jürgen Wunderlich zum 1. August in den Ruhestand geht, erhält er gleich zwei Nachfolger. Denn das Berufliche Schulzentrum in Neusäß, mit über 2000 Schülern in Voll- und Teilzeit die größte Schule im Landkreis erhält danach gleich zwei Chefs und wird geteilt. Das Zentrum, das bislang eine Berufs- sowie eine Fachoberschule (BOS und FOS) und mehrere Berufsschulen unter einem Dach vereint, wird aufgespalten in ein Berufsschulzentrum mit Berufs- und Berufsfachschulen sowie in eine Berufliche Oberschule, bestehend aus BOS und FOS.

So steht es in einer Antwort von Kultusminister Michael Piazolo (FW) auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer und Cemal Bozoglu (Grüne). Begründet wird die Neuorganisation mit der Größe der Einrichtung in Neusäß. Eine zweigeteilte Schule sei besser zu führen. Zudem gebe es „Überlegungen“ die Dienststelle des südbayerischen Ministerialbeauftragten für die Beruflichen Oberschulen von Augsburg nach Neusäß zu verlegen. Dafür müsse es aber in Neusäß zuerst einmal eine eigenständige berufliche Oberschule geben, so Piazolo. Die Entscheidung für die Aufteilung sei im Ministerium bereits im Februar gefallen. Der Grünen-Abgeordnete Deisenhofer spricht von einer „Hinterzimmer-Entscheidung“.

Entscheidung aus Kultusministerium überrascht

Örtliche Stellen reagierten auf diese Entwicklung überrascht. Landrat Martin Sailer (CSU) betonte am Montag im Schulausschuss des Landkreises: „Das ist eine Entscheidung des Kultusministeriums. Wir wurden nicht gehört.“ Eine formelle Beteiligung von Landkreis und Regierung von Schwaben sei auch nicht nötig, heißt es in Piazolos schriftlicher Stellungnahme: „Das ist eine bloße Organisationsmaßnahme.“ Eine offizielle Information der Schule sei „rechtzeitig“ vorgesehen.

Der Grünen-Kreisrat Alexander Kolb unterrichtet im Neusässer Berufsschulzentrum. Nach seinen Worten herrscht in der Schulfamilie große Unsicherheit. „Bekannt ist lediglich, dass Lehrerinnen und Lehrer, die an beiden Schularten Berufsschule sowie Fachoberschule oder Berufsoberschule unterrichten, künftig ihre Gastspiele zurückfahren müssen“. Damit verliere man Synergie-Effekte.

Schulgebäude ist nicht dafür ausgelegt

Zudem sei der vor zwei Jahren bezogene, neu gebaute Gebäudekomplex als eine Schule konzipiert und nicht für zwei getrennte vorgesehen. So gebe es nur ein Chefbüro, ein Lehrerzimmer, ein EDV-Netz. Wichtige Funktionen wie die des Datenschutzbeauftragten müssten doppelt besetzt werden. Kolb: „München entscheidet, vor Ort wird gewurstelt.“ Dabei sei die Schule schon jetzt an ihren räumlichen Grenzen angelangt. Nach Darstellung von Piazolo ist die Aufteilung der Schule mit Ausnahme der Besetzung zweier Chefposten „kostenneutral“.

In seiner bisherigen Kombination als Berufsschule mit Berufsfachschulen und auch noch einer Fachober- und Berufsoberschule (FOS/BOS) gilt das Berufliche Schulzentrum als landesweit einmalig und im bayernweiten Vergleich sehr groß.

An den Start gehen konnte die Berufsschule nach langem kommunalpolitischem Hin und Her schließlich in ihrem Neubau im Jahr 1963. Gut 6000 Quadratmeter war die Schule zunächst groß, sie umfasste unter anderem drei Lehrsäle und einen Raum für den Verkehrsunterricht. Die Gesamtkosten für Bau und Einrichtung beliefen sich gerade einmal auf 807 000 Euro. Nach Neusässer Überlieferung wurde sie schon bald Schafstall genannt - weil der Bau zunächst flach und einstöckig war. Der erste Anbau folgte aber schon wenige Jahre später.

