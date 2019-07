vor 56 Min.

Berufsabschlüsse in einem sicheren Bereich

Die Berufsfachschulen in Neusäß entlassen 68 Absolventen. Sie haben ein wichtiges Ziel erreicht

Sie haben jetzt ihren Abschluss in der Tasche, die 68 Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen Schulzentrums in Neusäß aus den Bereichen Ernährung und Versorgung, Kinderpflege sowie Diätassistenz der Berufsfachschule.

Am Beginn der Feier zum Schulende stand ein gemeinsamer Gottesdienst in der Emmauskirche in Neusäß, den die Schülerinnen und Schüler durch Fürbitten und gesungene Lieder aktiv mitgestalteten. „Binde deinen Karren an einen Stern.“ Diese Aufforderung von Leonardo da Vinci bringt den menschlichen Verstand schnell an die Grenzen der Vorstellungskraft. Für die Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule Neusäß wurde durch diesen Gedanken da Vincis klar, dass es im beruflichen Weiterkommen eben darum geht, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen.

Nach dem Gottesdienst trafen sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern, Freunden, Lehrern und zahlreichen Ehrengästen in der Aula des Beruflichen Schulzentrums Neusäß, um dort in einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm das bestandene Etappenziel „Berufsausbildung“ zu feiern. Mit dabei war auch Schulleiter Jürgen Wunderlich, der die Begrüßung übernommen hatte.

Stellvertretende Landrätin Anni Fries machte in ihrer Rede darauf aufmerksam, dass die anwesenden Absolventinnen und Absolventen trotz ihrer unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen ein gemeinsames Interesse verbindet: die Gesundheit der Gesellschaft. So ging aus den Reden der Ehrengäste, darunter die Dritte Bürgermeisterin von Neusäß, Monika Uhl und der stellvertretende Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, Konrad Hörl, ebenfalls hervor, dass die Nachfrage am Arbeitsmarkt im gesundheitlichen und pflegerischen Bereich ungebrochen hoch ist und eine sichere berufliche Zukunft bietet.

Die stellvertretende Schulleiterin Monika Stockinger-Warm, betonte die Wichtigkeit der Verzahnung zwischen Theorie- und Praxisinhalten in der beruflichen Ausbildung. Mithilfe einer eigens gefertigten „Leonardo-Brücke“ zeigte sie symbolisch auf, dass man im Leben immer neue (berufliche) Ufer erreichen kann, auch wenn die Konstruktion der Brücke hierfür manchmal noch nachjustiert oder erweitert werden muss.

Das erste sichere Ufer erreichten die Schülerinnen und Schüler an diesem Abend auf der Schulbühne, wo sie ihre Zeugnisse für die bestandene Berufsausbildung von der Schulleitung entgegennehmen durften. Erstmals sind in diesem Jahr auch Absolventinnen dabei, die ihre Ausbildung im Teilzeitausbildungsmodell erfolgreich erlangt haben. Überdies wurden die Klassenbesten mit Buchpreisen für ihre besonderen Leistungen geehrt.

Der Abend zeichnete sich in hohem Maße durch die aktive Mitgestaltung der Schülerinnen und Schüler aus, die ihre Abschlussfeier durch das musikalische Rahmenprogramm, die Moderation und weitere unterhaltsame Einlagen selbst zu einem persönlichen Ereignis machten. (AL)

