19.03.2020

Berufsinformationstag an der Realschule Meitingen

Katharina Mokry (Zweite von links) und Realschuldirektor Michael Kühn (Zweiter von rechts freuen sich über die große Nachfrage am Berufsinfotag der Realschule in Meitingen.

Schüler der 9. und 10. Klassen knüpfen Kontakte mit regionalen Unternehmen

An der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule fand vor Kurzem der Berufsinformationstag (BIT) für die Schüler der neunten Jahrgangsstufe statt. In diesem Jahr waren fast 40 Firmen und Einrichtungen aus unterschiedlichsten Berufszweigen zu Gast.

Realschuldirektor Michael Kühn freute sich über die rege Teilnahme der regionalen Unternehmen und weiterführenden Schulen. Der Berufsinfotag, der maßgeblich von Katharina Mokry geleitet und organisiert wird, ist eines der Vorzeigeprojekte der Schule. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der Berufsvorbereitung. Die zukünftigen Arbeitgeber aus der umliegenden Region nutzten die Gelegenheit, ihre Berufe den Schülern zu präsentieren.

Der Andrang in der Turnhalle, in der Informationsstände aufgebaut waren, war sehr groß. Erste Kontakte konnten geknüpft und in den 45-minütigen Vorträgen der verschiedenen Branchenvertreter intensiviert werden. Dabei konnten die Realschüler in persönlichen Gesprächen wertvolle Informationen über ihre Traumberufe gewinnen. Die beteiligten Unternehmen informierten die Jugendlichen über mögliche Ausbildungsberufe wie auch über ihre Erwartungen und Anforderungen, die sie an ihre Auszubildenden stellen. Die Jobmesse stand auch allen Schülern der zehnten Jahrgangsstufe offen, die bislang noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hatten.

Ein weiterer wesentlicher Programmpunkt war der Infotruck auf dem Pausenhof der Schule. In diesem standen die Berufe der Metall- und Elektroindustrie im Mittelpunkt. Der BIT ist ein wichtiger Schritt für die Jugendlichen in Richtung Berufsorientierung und Berufsfindung. (AL)

