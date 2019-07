vor 4 Min.

Beschwingtes am Teich

Kammerorchester spielt bei Serenade

Das Neusässer Kammerorchester veranstaltet bereits zum zehnten Mal die „Serenade am Teich“. Die beliebte Veranstaltung geht im schönen Ambiente des Neusässer Stadtparks in der Marienbader Straße über die Bühne. Die Musiker hoffen auf gutes Wetter, denn schon öfter musste das Konzert wegen Regen in die Emmauskirche in Neusäß verlegt werden. Dirigent Wolfgang Weber und das Kammerorchester spielen am Sonntag, 14. Juli, für das Publikum eine Auswahl beschwingter Melodien. Die Zuhörer sollen sich um 17 Uhr mit Sitzgelegenheit und Mückenschutz rund um den Teich einfinden. Vorher gibt es die Möglichkeit, sich an der Prosecco-Bar zu erfrischen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bei schlechtem Wetter findet die Serenade in der Emmauskirche, Etzelstraße 10, in Neusäß statt. Informationen unter www.neusaesser-kammerorchester.de. (AL)

