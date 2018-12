04.12.2018

Besinnung mit Musik und Gesang

Laudate Dominum hieß das Weihnachtskonzert in der Klosterkirche Oberschönenfeld.

Volksmusikkreis bereitet auf Weihnachten vor

Freie Plätze waren beim Weihnachtskonzert in der Abteikirche in Oberschönenfeld nicht mehr zu finden. Äbtissin M. Gertrud Pesch hatte die Besucher zu einer „Besinnung mit Musik und Gesang“ eingeladen. Unter dem Motto „Oh Himmelreich, oh Sternenfeld“ stimmte der Volksmusikkreis Laudate Domine, Augsburg unter der Leitung von Peter Nerb mit volkstümlichem Liedgut und traditioneller Volksmusik auf die Weihnachtszeit ein.

Mit vertrauten Melodien gelang es dem Chor, weihnachtliche Stimmung zu erzeugen. „Wie bist du worden klein“ stellte mit frommer Bewunderung der Lechschwäbische Dreigesang mit Xaver Käser, Josef Rupp und Paul Weishaupt fest, und die klaren Stimmen des Dreigesangs Laudate Dominum durchströmten den Kirchenraum. Mit sicherer und einfühlsamer Art leitete Peter Nerb Chor und Orchester und forderte das Publikum auf, beim „Andachtsjodler“ einzustimmen. Volksmusikalisch geprägt waren auch drei Weihnachtslandler, die von den Instrumentalisten mit der entsprechenden Seelentiefe interpretiert wurden. Sprecher Josef Rupp ließ den Erzengel Gabriel in Form eines teils heiter gefärbten, episch orientierten Berichtes die Weihnachtsgeschichte erzählen, der unter anderem ein „Spektakel mit seiner Verkündigung gezündet hat“. Und zum Schluss sagen Musiker und Besucher gemeinsam „Stille Nacht“, das beliebte Weihnachtslied, das heuer seinen 200. Geburtstag feiert. (mima)

