10:31 Uhr

Bestätigter Fall: Coronavirus hat den Landkreis Augsburg erreicht

Im Augsburger Land ist erstmals ein Mensch positiv auf Covid-19 getestet worden. Weitere Einzelheiten zum Coronavirus-Fall folgen in Kürze.

Nun hat das Coronavirus auch das Augsburger Land erreicht. Wie das Landratsamt in Augsburg soeben mitteilt, liegt dem Staatlichen Gesundheitsamt ein erster bestätigter Fall des neuartigen Coronavirus vor.

Coronavirus-Fall im Landkreis Augsburg: Pressekonferenz am Mittag

Um das weitere Vorgehen der Behörden zu besprechen und offene Fragen in diesem Zusammenhang zu klären, ist für heute 12 Uhr kurzfristig eine Pressekonferenz im Landratsamt einberufen worden.

In Baden-Württemberg wurden am Dienstagmorgen zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Damit steigt die Zahl in Baden-Württemberg auf 28. Im nahen Zollernalbkreis wurde ebenfalls ein Mann positiv getestet. Auch der 61-Jährige war in Südtirol beim Skifahren. Er befindet sich derzeitig in häuslicher Isolation. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist im benachbarten Baden-Württemberg damit auf 28 gestiegen. (thia)

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie bei uns im Live-Blog: 190 Coronavirus-Fälle in Deutschland - mehrere Infizierte in der Region

