11:30 Uhr

Besucher schlägt betrunken die Wohnungstüren ein

Ein 32-Jähriger hat betrunken in einer Wohnung in Steppach randaliert.

Ein 32-Jähriger rastet bei einem Besuch in Steppach plötzlich aus. Der Grund steht nach dem Alkotest schnell fest.

Dieser Besuch wird wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Ein 32-Jähriger kam in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei seinen beiden Bekannten in Steppach vorbei. Aufgrund seines vorschreitenden Alkoholgenusses wurde er nach Auskunft der Polizei mit der Zeit jedoch immer aggressiver.

Plötzlich griff der Besucher sich einen umherliegenden Hammer und zertrümmerte das Glaselement der Eingangstür. Damit nicht genug. Auch auf mehrere Zimmertüren hämmerte er ein. Der Schaden wird auf mindestens 600 Euro geschätzt. Einen Alkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von rund 2,2 Promille. Er musste den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. (thia)

