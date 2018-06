vor 40 Min.

Betagte Autos zeigen sich immer noch fit

Gersthofen wird am Sonntag zum Treffpunkt der Freunde alter Vehikel. Beim Wettbewerb mitzumachen ist aber nicht so einfach. Ein paar eingefleischte Sammler erzählen von ihrem Hobby

Von Gerald Lindner

Sie haben Jahrzehnte auf dem Buckel, sehen aber aus wie neu. Für den ADAC Old- und Youngtimer-Slalom haben die Besitzer ihre alten Autos blitzblank poliert.

Nach 2015 hat Richard Miller, Vorsitzender des Motorsportclubs Lech-Schmuttertal (Meitingen), zum zweiten Mal diesen Wettbewerb organisiert. „Wir sind der einzige Veranstalter, der solch eine Veranstaltung ganztägig ausrichtet.“ Es geht darum, dass auch Oldtimer-Freunde, die keinen Rennfahrerschein haben, einmal Wettbewerbsluft schnuppern können. Ausgesucht haben sie sich den Parkplatz von Mercedes Benz Nutzfahrzeuge im Güterverkehrszentrum. „Hier gibt es keine Randsteine und keine Masten, die den Autos gefährlich werden könnten“, betont Miller.

Gefahren wird in fünf Klassen

Mit Hütchen abgesteckt ist ein rund 500 Meter langer Slalomkurs, den die Fahrer absolvieren müssen. Gefahren wird in fünf Klassen – je nach dem Alter des Autos. „Youngtimer“ dürfen spätestens im Jahr 1989 gebaut worden sein, um mitmachen zu dürfen. Dabei geht es nicht um die Schnelligkeit. Jeder Fahrer kann bei einem Trainingslauf zuerst den Kurs kennenlernen. Dann gibt es zwei Wertungsläufe. „Bei beiden Läufen ist möglichst die gleiche Zeit zu erreichen – Differenzen geben Abzug.“ Das gleiche gilt, wenn ein Tor verfehlt oder eines der orangen Hütchen umgefahren wird.

Bei der Anmeldung wird zunächst gecheckt, ob das jeweilige Auto verkehrstüchtig ist. „Wir wollen nicht irgendwelche Schrottwagen fahren lassen“, sagt Richard Miller. Doch das lassen sich die Teilnehmer nicht nachsagen und präsentieren ihre betagten Schätze von ihrer besten Seite.

So wie der Augsburger Siegfried Neiß seinen leuchtend roten Fiat 1500. „Der Wagen ist Baujahr 1964, also 54 Jahre alt“, sagt er nicht ohne stolz. Damals, als das Model neu herausgebracht wurde, hatte er bereits einen gekauft. „Nach ein paar Jahren dachte ich aber, es muss unbedingt was Neueres sein.“ Ganz vergessen hat er ihn aber nie. Und als vor zehn Jahren in der Schweiz ein Fiat 1500 zum Verkauf stand, griff Neiß sofort zu. „Er war fast ohne Rost – Schweizer Autos sind die besten –, ich habe ihn selbst wieder hergerichtet. Er fährt heute noch bis zu 170 Kilometer pro Stunde schnell“, sagt er und zeigt bei offener Motorhaube die komplizierte Konstruktion der Lenkung, die über verschiedene Gelenke verläuft. Was Neiß ganz besonders freut: „Es gibt bis heute Ersatzteile.“ Und als er das Auto angemeldet hat, bekam er sogar die alte Autonummer, die er einst 1964 erhalten hatte. Richard Miller und Siegfried Neiß sind überzeugt, dass früher das Blech, aus dem die Karosserie gefertigt wurde, und der Lack wesentlich besser waren als heute. „Deswegen rosten die Oldtimer weniger als neue Autos.“

Auch ein „richtiger“ einstiger Rennwagen ist dabei

Währenddessen ist Silvio Weber mit seinem Wartburg Baujahr 1986 auf dem Slalom Kurs unterwegs. Bei beiden Wertungsrunden schafft er mit circa 1.04 Minuten fast eine Punktlandung. Horst Renner ist da mit seinem BMW Alpina 2002 aus dem Jahr 1970 bedeutend schneller.

Doch auch ein „richtiger“ einstiger Rennwagen, der bei der DTM gefahren wurde, hat den Weg nach Augsburg gefunden. Sein heutiger Besitzer, der Schrobenhauser Rudolf Omischl, hat ihn für den Wettbewerb auf Bitten von Richard Miller eigens zugelassen.

Willi Gütter wiederum fährt mit seinem 46 Jahre alten Audi 100 GL den Slalomkurs.

Richard Miller hat übrigens selbst keinen Oldtimer: „Ich warte noch auf einen ,Fridolin‘ VW Typ 147, der zwischen 1964 und 1974 hauptsächlich für die Bundespost im Einsatz war.“ „Da gibt’s überhaupt nur noch rund 200 Stück. Wenn einer zum Verkauf steht, dann schnapp ich ihn mir!“

