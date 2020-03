vor 34 Min.

Betreuungsplätze für Kinder und intelligente Lösungen für Senioren

an Christine Gumpp. Sie setzt auf ein aktives Dorfleben und gegenseitige Hilfe

1. Was sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie nach Ihrer Wahl vorantreiben wollen?

Ich möchte die Erweiterung des Kinderhauses Pusteblume umsetzen, damit wir auch in Zukunft allen Kindern einen geeigneten Betreuungsplatz anbieten können. Die Erschließung des künftigen Baugebiets steht auf dem Plan, denn junge Familien, die sich im Ort ansiedeln möchten, sollten die Rahmenbedingungen dazu vorfinden. Die Neuaufstellung der Kläranlage muss langfristig vorbereitet werden.

2. Wenn Sie sich für Ellgau etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich wünsche mir, dass unser aktives Dorfleben bestehen bleibt und sich weiterentwickelt. Mein Wunsch ist auch, dass die Vereine immer genügend Nachwuchs finden und alle zusammenhelfen, denn die ehrenamtliche Arbeit ist ein hohes und wertvolles Gut unserer Gesellschaft. Außerdem wünsche ich mir, dass es uns gelingt, mit einer soliden Finanzpolitik unsere Gemeinde weitreichend voranzubringen.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Es sollen Verbesserungen der Barrierefreiheit und Unterstützung bei der Mobilität im Auge behalten werden. Wir versuchen, insbesondere im Zusammenhang mit der Nachverdichtung des Dorfkerns intelligente Lösungen für Senioren zu schaffen, damit ganzheitliche Konzepte auch in Verbindung mit jungen Familien möglich werden.

4. Was wollten Sie als Kind werden und was wurde aus Ihrem Traum?

Es gab in meiner Kindheit und Jugend einige Vorbilder, die sich aktiv in die Dorfgemeinschaft eingebracht haben und genau dieses Ziel wollte ich erreichen. Sehr gerne verwende ich mein Organisationstalent, um etwas auf die Beine zu stellen und mit viel Elan arbeite ich an der Gestaltung unserer Heimat mit.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit, Organisationstalent, Bodenständigkeit, Kreativität

6. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ellgau?

In unserer Gemeinde gibt es viele Lieblingsplätze, an denen man sich aufhalten möchte, seit 2019 gehört die neue Kneippanlage am Mühlbach zu meinen Favoriten.

7. Was soll das nächste Projekt im Zuge der Dorferneuerung werden?

Wenn alle Komponenten wie Baugenehmigung, Finanzierung, Zustimmung im künftigen Gemeinderat sowie Akzeptanz bei den Bürgern passen, wollen wir das Alte Lagerhaus in einen Feststadel umbauen und seine Umgebung entsprechend zusätzlich als Festplatz gestalten.