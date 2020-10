vor 8 Min.

Betriebe der Stadt Neusäß erzielen keinen Gewinn

Plus Die Stadt Neusäß hat einen eigenen Betrieb für ihre Photovoltaikanlage. Doch einen Gewinn macht er nicht. Auch die Stadthalle ist ein Zuschussgeschäft.

Von Jana Tallevi

Dieser Betrieb hat der Stadt Neusäß wieder keinen Gewinn eingebracht: Der Jahresabschluss des Betriebs gewerblicher Art "Photovoltaikanlage" der Stadt Neusäß hat einen Jahresverlust von gut 1400 Euro ergeben, ähnlich wie in den Vorjahren. Darüber hat Kämmerer Ulrich Zillner jetzt den Stadtrat informiert.

Unverständlich fand das Stadtrat Hannes Grönninger (Grüne). "Wir in der Bürgerinitiative machen mit jeder unserer vier Anlagen Gewinn", sagte er. In den Jahren zwischen 2014 und 2020 lag der Fehlbetrag der Anlage der Stadt Neusäß jeweils zwischen 900 und 1700 Euro. Feste Ausgaben seien der Steuerberater mit 900 Euro pro Jahr und die Wartung mit 550 Euro pro Jahr, informierte Bürgermeister Richard Greiner.

Auch der Betrieb der Neusässer Stadthalle ist ein Zuschussgeschäft

Auch der Eigenbetrieb der Stadthalle ist ein Zuschussgeschäft, im vergangenen Jahr lag der Fehlbetrag der Kultureinrichtung bei gut 650.000 Euro. Auch das kennen die Stadträte in dieser Größenordnung bereits. Grünen-Fraktionssprecher Michael Frey wollte jedoch wissen, ob es schon eine Prognose für das laufende Jahr mit seinen vielen Corona-Einschränkungen und Ausfällen gebe. Noch nicht, so Bürgermeister Richard Greiner. "Wir haben noch einiges für den Herbst geplant, aber wir wissen heute noch nicht, was davon tatsächlich stattfinden kann", so der Bürgermeister.

Lesen Sie auch:

Themen folgen