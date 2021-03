14:48 Uhr

Betriebsunfall in Horgau: 47-Jähriger verletzt sich im Gesicht

Ein 47-Jähriger verletzt sich bei einem Arbeitsunfall in Horgau im Gesicht.

Leicht verletzt kommt ein 47-Jähriger nach einem Arbeitsunfall in Horgau ins Krankenhaus. Der Mann wollte eine Feder zwischen zwei Aluteile spannen.

Zu einem Betriebsunfall ist es am Dienstagvormittag bei einer Firma in der Augsburger Straße in Horgau gekommen. Laut Polizei verletzte sich ein 47-Jähriger im Gesicht. Er wollte eine Feder zwischen zwei Aluteile spannen. Bei einem Werkstück arretierte die Feder aber nicht ausreichend und sie schnellte dem 47-Jährigen ins Gesicht.

Er wurde leicht verletzt mit dem Sanka zu einem Facharzt nach Augsburg-Haunstetten gebracht. (kinp)

Themen folgen