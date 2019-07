vor 4 Min.

Betrüger bietet Uhr an

Ein Mann wollte einem Gersthofer auf der Straße eine angeblich teure Uhr andrehen.

Häufig melden sich Betrüger am Telefon, um Senioren in ein Gespräch zu verwickeln. Das endet dann im schlimmsten Fall damit, dass die Anrufer an persönliche Daten gelangen oder jemanden dazu bewegen, Geld oder Wertsachen zu übergeben. Beim jüngsten Vorfall in Gersthofen lief es anders.

Ein Unbekannter hatte einen 69-jährigen Mann auf der Straße angesprochen. Dieser wurde in ein Gespräch verwickelt, bei dem sich der Unbekannte als Sohn eines ehemaligen Kollegen ausgab. Dann bot der Mann günstig eine Uhr an, die angeblich 1000 Euro wert sei. Dieses Angebot lehnte der 69-Jährige ab.

Die Polizei geht jetzt von einem versuchten Betrug aus und sucht nach dem Unbekannten, der etwa 50 Jahre alt ist. Er hat eine Glatze und spricht deutsch mit italienischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Nummer 0821/3231810 entgegen. (mcz)

