Betrüger trickst mit Coli-Bakterien eine 81-Jährige aus

Täter nimmt in Gersthofen die Keime im Trinkwasser zum Vorwand, um ins Haus zu kommen. Während die Seniorin ihren Mann pflegt, begibt er sich auf Beutezug.

Von Matthias Schalla

Seitdem die Stadt Gersthofen bekannt gegeben hat, dass im Trinkwasser coliforme Keime gefunden wurden, ist die Verunsicherung bei den Bürgern groß. Diesen Umstand hat nun ein dreister Betrüger genutzt, um eine 81-jährige Frau um ihr Erspartes zu bringen.

Der Täter klingelte nach Auskunft der Polizei am Mittwoch in der Thyssenstraße gegen 11.10 Uhr bei der Seniorin an der Haustür. Er stellt sich als Mitarbeiter der Stadt Gersthofen vor und behauptete, dass die Leitungen in der Wohnung aufgrund der gefundenen „Coli-Bakterien“ durchgespült werden müssen. Die 81-Jährige gewährte ihm daraufhin Zutritt in die Räume und kümmerte sich dann im Bad um ihren pflegebedürftigen Mann. Der Betrüger durchsuchte in der Zeit die Wohnung und entwendete mehr als 2000 Euro Bargeld, eine Münzsammlung und zwei Mobiltelefone.

Angeblich kam ein Funkspruch vom Chef

Um mit seiner Beute schnell zu verschwinden, ohne Verdacht zu erregen, erzählte der Betrüger der Seniorin ein weiteres Märchen. Sein Chef hätte ihm angeblich soeben über Funk die Anweisung gegeben, er solle in den Keller kommen. Daraufhin ward der Betrüger nicht mehr gesehen.

Bei dem Täter soll es sich laut Polizei um einen etwa 26 bis 36 Jahre alten Mann handeln. Er war ungefähr zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hatte eine athletische Figur und schwarze Haare. Es trug eine blaue Kleidung und hatte ein gepflegtes Auftreten.

Zurzeit sind keine Mitarabeiter unterwegs

Nach Rücksprache mit der Stadt Gersthofen sind aufgrund der Keime im Trinkwasser bisher keine Mitarbeiter der Wasserwerke unterwegs. Sollte jedoch künftig im Einzelfall ein Mitarbeiter tatsächlich für eine Kontrolle oder Reinigungsmaßnahme im Einsatz sein, kann er sich stets mit einem Dienstausweis vorstellen.

Zeugenhinweise zum Betrüger an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810.

