11:49 Uhr

Betrunken mit dem Auto auf der B 300 erwischt

Sie fuhr Schlangenlinien auf der Straße. Die Polizei stellte fest, dass die 41-Jährige gehörig „getankt“ hatte.

Trunkenheitsfahrt auf der B 300: Auf der Heimfahrt nach einem Unterstützungseinsatz fiel einer Polizeistreife der Inspektion Gersthofen am Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr auf der B 300 Höhe Diedorf ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf. Bei Kontrolle der 41-jährigen Fahrzeugführerin wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, was ein anschließender Test auch bestätigte. Die Fahrerin mit laut Polizei weit über einem Promille musste eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme ihres Führerscheins hinnehmen. Eine Strafanzeige folgt. (lig)

