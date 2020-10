vor 39 Min.

Betrunken und ohne Führerschein: Saudi baut Unfall auf A8 und flüchtet

Ein 35-Jähriger ist mit seinem Audi gegen einen Lastwagen gekracht. Das Auto geriet in Brand.

Plus Ein 35-jähriger Tourist aus Saudi-Arabien baut betrunken mit einem Audi A3 einen Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen. Er flüchtet in den Wald. Womit der Mann nun rechnen muss.

Von Philipp Kinne

Schwer verletzt wurde zum Glück niemand. Dennoch hat es ein Unfall auf der A8 bei Zusmarshausen am frühen Mittwochmorgen in sich. Ein 35-jähriger Tourist war mit seinem Audi A3 gegen 4.30 Uhr von Stuttgart kommend in Richtung München unterwegs. Ungebremst kracht er mit seinem Auto gegen einen Lastwagen. Was dann folgt, ist mehr als ungewöhnlich, berichtet die Polizei.

35-jähriger Tourist flüchtet nach Unfall in Wald bei Zusmarshausen

Der Audi des Saudis geriet in Brand. Schnell eilten andere Autofahrer zur Hilfe und zogen den 35-Jährigen aus seinem Auto. Der kümmerte sich allerdings nicht um den Unfall, sondern suchte das Weite. Laut Polizei beschädigte er einen Wildzaun und flüchtete in Richtung des angrenzenden Waldes bei Zusmarshausen. Die Beamten starteten sofort eine Suchaktion, auch mit einem Hubschrauber.

Schnell konnte eine Polizeistreife den Mann im Wald ausfindig machen. Wie sich herausstellte war der Tourist, der kein Deutsch und nur schlecht Englisch sprach, sichtlich betrunken, berichtet ein Sprecher der Autobahnpolizei Gersthofen. Außerdem hat er keinen gültigen Führerschein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der 35-Jährige soll sich gegenüber den Beamten wenig kooperativ und "überheblich" verhalten haben. Weil er leicht verletzt war, wurde der Tourist mit einem Rettungswagen in das Uniklinikum nach Augsburg gebracht.

Mann aus Saudi-Arabien muss Sicherheitsleistung von 9000 Euro hinterlegen

Den Sachschaden am Audi A3 des Touristen schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Der Wagen musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Am Lastwagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der 43-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Ein 35-Jähriger ist mit seinem Audi gegen einen Lastwagen gekracht. Das Auto geriet in Brand. Bild: Pansuevia

Weil der Mann aus Saudi-Arabien kommt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 9000 Euro hinterlegen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Mann nicht ins Ausland flüchtet. Ihn erwarten nun eine Reihe von Anzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Führerschein und Gefährdung des Straßenverkehrs. Noch befindet sich der Mann zur Behandlung im Krankenhaus, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Autobahn A8 in Richtung München war über Stunden hinweg gesperrt

Wegen des Unfalls war die Autobahn A8 in Fahrtrichtung München über mehrere Stunden hinweg gesperrt. Der Verkehr staute sich kilometerweit, besonders viele Lastwagen stauten sich auf der rechten und mittleren Spur. Erst im Laufe des Mittwochvormittags konnte die Strecke wieder voll freigegeben werden.

Zu Problemen kam es während der Unfallaufnahme auch was die Rettungsgasse angeht. Wie ein Sprecher des Autobahnbetreibers Pansuevia mitteilt, bildete sich diese zwar zu Anfang. Später hatte ein Fahrzeug zum Ölaufsammeln allerdings Probleme an die Unfallstelle zu gelangen.

