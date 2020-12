vor 31 Min.

Betrunkene Autofahrerin in Diedorf gestoppt

Eine betrunkene Autofahrerin in Diedorf konnte gerade noch von der Polizei gestoppt werden.

Von Sören Becker

Gerade noch rechtzeitig kamen gestern um 15:35 Uhr die Polizisten auf den Parkplatz eines Drogeriemarktes in Diedorf. Eine 54-jährige Autofahrerin wollte in alkoholisiertem Zustand in ihr Auto einsteigen und wegfahren. Die Beamten stellten vor Ort erhebliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und dadurch eine mögliche Trunkenheitsfahrt verhindert.

