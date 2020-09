16:10 Uhr

Betrunkener 18-jähriger Autofahrer prallt bei Altenmünster gegen Baum

Ein 18-Jähriger kam mit seinem Auto bei Altenmünster von der Straße ab und rammte einen Baum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,66 Promille.

Glück im Unglück hatte ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 18-Jähriger bei einem Unfall nahe Altenmünster. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 3.30 Uhr auf der Kreisstraße A21 von Altenmünster Richtung Baiershofen unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild Baiershofen kam der 18-Jährige vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Unfall bei Altenmünster: Auto bleibt auf dem Dach liegen

Der junge Mann konnte sich alleine aus seinem Wagen befreien und wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Ein Alkotest der Polizei ergab einen Wert in Höhe von 1,66 Promille. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkohols. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (kar)

