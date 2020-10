23.10.2020

Betrunkener Dieb randaliert auf Parkplatz in Horgau

Ein angetrunkener Ladendieb wurde in den Polizeiarrest gebracht.

Eine Verkäuferin hat in Horgau einen Dieb verfolgt. Dieser randaliert auch auf dem Parkplatz eines Hotels.

Von Gunter Oley

Einen Ladendiebstahl hat eine Verkäuferin eines Lebensmittelmarkts in der Auerbacher Straße in Horgau am Donnerstag gegen 14.20 Uhr bemerkt. Sie verfolgte einen 31-Jährigen, der nach Angaben der Polizei Ware im Wert von 16 Euro gestohlen hatte.

Polizisten konnten den Mann schließlich auf dem Parkplatz eines in der Nähe befindlichen Hotels festnehmen. Dort hatte der 31-Jährige randaliert. Der angetrunkene Dieb verhielt sich renitent gegenüber den Beamten, die ihn schließlich zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest brachten.

Gegen den Mann wird Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet.

