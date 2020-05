vor 40 Min.

Betrunkener Fahrer flüchtet vom Unfallort und verliert Kennzeichen

Die Polizei traf den alkoholisierten Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Er hatte über zwei Promille im Blut.

Ein 33-jähriger Autofahrer biegt in Gersthofen verkehrt in den Kreisverkehr ein. Mit einem Trick versucht er zu entkommen, die Polizei findet ihn dennoch.

Ein davon gefahren ist ein 33-Jähriger am Donnerstag nach einem Unfall am Mercedesring in Gersthofen. Der Mann war zuvor gegen 20.20 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden Auto, dessen 41-jähriger Fahrer sowie die Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Der Unfallverursacher stieg laut Polizei aus und erklärte, dass er aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens an der Tankstelle warten würde. Während der verletzte Fahrer ein Warndreieck aufstellte, entfernte sich der 33-Jährige unerlaubt vom Unfallort, allerdings blieb das Kennzeichen an der Unfallstelle liegen.

Mehr als zwei Promille im Blut

Die Polizei traf den alkoholisierten Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. (thia)

