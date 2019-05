10:26 Uhr

Betrunkener Fahrer landet in Polizeiarrest

Er hatte nicht nur „getankt“, sondern wehrte sich auch noch gegen die Polizei. Das hat böse Folgen.

Betrunken unterwegs: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr ein Autofahrer in der Lindenstraße in Diedorf kontrolliert. Dieser war der Streife durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Nachdem die kontrollierenden Beamten bei dem 19-jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde bei ihm ein Alkotest durchgeführt. Dieser erbrachte nach Angaben der Polizei einen Alkoholwert von 1,8 Promille. Daher wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt werden sollte. Dort leistete er erheblichen Widerstand, weshalb er bei der Blutentnahme durch den Arzt mit Unterstützung der Beamten durchgeführt werden musste. Da sich der 19-Jährige auch danach nicht beruhigte, wurde er zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest gebracht. Ihn erwartet nun neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (lig)

