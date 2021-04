Betrunkener Jugendlicher beleidigt Polizisten in Diedorf

Weil sich eine Gruppe von Jugendlichen in Diedorf versammelt, rückt die Polizei aus. Vor Ort werden die Beamten beschimpft.

Eine Gruppe von etwa 30 Jugendlichen versammelte sich laut Polizei am Samstagabend in Diedorf am Mehrgenerationenpark. Daraufhin fuhren zwei Funkstreifen die Örtlichkeit an. Beim Erblicken der Streifen flüchteten die Jugendlichen übers Feld in alle Himmelsrichtungen. Ein 20-Jähriger versuchte sich im Gebüsch zu verstecken. Das Versteck blieb jedoch nicht lange unentdeckt und der Jugendliche wurde kontrolliert.

Nachdem die Personalien festgestellt worden waren, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Da der Jugendliche stark alkoholisiert war und mit weiteren Sicherheitsstörungen zu rechnen war, wurde er zur Ausnüchterung in den Arrest verbracht. Zuvor hatte der junge Mann mehrere Polizisten beleidigt.