14:11 Uhr

Betrunkener fährt Schlangenlinie und rammt mehrere Autos

In Leitershofen bei Stadtbergen saß ein 66-Jähriger mit über zwei Promille am Steuer und beschädigte mehrere Autos.

Ein 66-Jähriger ist am Samstag, 27. April, gegen 20 Uhr mit seinem Auto in Schlangenlinien die Kornstraße in Leitershofen entlang gefahren. Dabei streifte er den Seitenspiegel eines parkenden Autos. Eine Anwohnerin beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Doch damit war die Irrfahrt noch nicht vorbei.

Fahrer saß mit über zwei Promille am Steuer

Denn der 66-Jährige rammte gleich darauf ein anderes Auto. Durch den Aufprall wurde dieses in ein drittes Auto gedrückt. Die Beamten konnten die Adresse des Fahrers ausfindig machen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann mit über zwei Promille am Steuer saß. Er musste seinen Führerschein abgeben. Gegen den 66-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

