vor 47 Min.

Betrunkener raucht im Bahnhof: Platzverweis

Im Rausch löste ein 22-Jähriger Mann einen Polizeieinsatz beim Diedorfer Bahnhof aus.

Am Samstagabend traf der Hausmeister des Bahnhofs in Diedorf auf einen 22-jährigen Mann, der offensichtlich betrunken war und in der Bahnhofshalle rauchte. Auf sein Fehlverhalten angesprochen reagierte dieser lautstark und aggressiv, weshalb die Polizei hinzu gerufen wurde. Mehrere Streifenfahrzeuge fuhren daraufhin den Bahnhof an und konnten den Mann im Umfeld antreffen. Seine Personalien wurden festgestellt und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. (lig)

