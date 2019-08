vor 34 Min.

Betrunkener überholt ausgerechnet ein Polizeiauto

Ein 62-Jähriger hat es bei Zusmarshausen zu eilig. Doch seine Fahrweise fällt den Beamten sofort auf und sie reagieren prompt.

Dieses Überholmanöver wird einem 62-jährigen Autofahrer noch teuer zu stehen kommen. Zwar kam er am Dienstagnachmittag gegen 14.17 Uhr auf der Staatsstraße 2027 zwischen Steinekirch und Zusmarshausen ohne Kollision an dem vor ihm fahrenden Auto vorbei. Doch da es sich um ein Polizeiauto handelte, beobachten dessen Fahrer und der Kollege seine Fahrweise ganz genau.

Beim Wiedereinscheren fiel den Beamten auf, dass der 62-Jährige seinen Mercedes-Kleintransporter nicht vollständig unter Kontrolle hat. Sie hielten ihn daher am Pendler-Parkplatz an der Anschlussstelle zur A8 an.

Fahrer riecht deutlich nach Alkohol

Bei der Kontrolle stellten sie dann deutlichen Alkoholgeruch fest. Der anschließende Test ergab laut Polizei einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Eine Anzeige wegen Trunkenheit wird folgen. (thia)

