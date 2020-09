00:32 Uhr

Betrunkener verursacht schweren Autounfall

34-Jähriger rammt zwischen Zusmarshausen und Wörleschwang zwei entgegenkommende Wagen. Fünf Verletzte

Einen schweren Autounfall hat ein 34-Jähriger am Sonntagabend zwischen Zusmarshausen und Wörleschwang verursacht. Danach mussten fünf Menschen ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Verursacher war nach Angaben der Polizei betrunken und besitzt nicht einmal einen Führerschein.

Gegen 20.30 Uhr war der Mann am Sonntag von Zusmarshausen in Richtung Wörleschwang unterwegs. Er geriet in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die gegenüberliegende Fahrspur und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 66-Jährigen gesteuert wurde. Beim Versuch, sein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, schleuderte der 34-Jährige zunächst nach rechts auf das Bankett und danach nochmals auf die Gegenspur. Dort kam es zum zweiten seitlichen Aufprall mit einem weiteren Auto mit einem 60-jährigen Fahrer. Dieser Wagen wurde um 180 Grad gedreht und blieb neben der Fahrspur stehen. Das Auto des 34-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann am Steuer hatte laut Polizei 1,2 Promille. Später stellte sich noch heraus, dass er auch keinen gültigen Führerschein hatte. Der 34-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Wertingen. Die ebenfalls leicht verletzten vier Insassen der anderen beiden Wagen wurden ins Krankenhaus Günzburg und die Uniklinik Augsburg gebracht. Die drei Autos hatten laut Polizei nur noch Schrottwert, sie spricht von mehr als 30000 Euro Schaden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich bis nach Mitternacht hin, unter anderem musste ausgelaufenes Öl gebunden werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zusmarshausen, Wörleschwang und Wollbach mit insgesamt 35 Mann.

Bereits am Samstag hatte sich im Wald bei Zusmarshausen ein folgenschwerer Radunfall ereignet. Dabei zog sich eine Frau schwere Verletzungen zu. Die 55-Jährige und ihr sechs Jahre älterer Mann waren auf Mountainbikes im Waldabteil Steighalde nördlich der A8 unterwegs. Als der kurvige Schotterweg in Richtung Staatsstraße 2027 / Wollbach bergab ging, geriet sie ins Schlingern, kam nicht mehr rechtzeitig aus ihren Klickpedalen und stürzte nach links vom Rad. Der etwas versetzt fahrende Ehemann bremste daraufhin auf dem Schotter stark ab und stürzte ebenfalls von seinem Bike. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die 55-Jährige schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg gebracht. Ihr Mann zog sich nur leichte Prellungen und Abschürfungen zu. (AZ, cf)

Themen folgen