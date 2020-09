26.09.2020

Bewegung im Streit um Mountainbike-Trails im Deuringer Forst

Plus Bewegung im Streit um die Mountainbike-Trails im Deuringer Forst. Landrat Martin Sailer berichtet von einer Annäherung zwischen Mountainbikern und Waldbesitzern.

Von Jana Tallevi

Es könnte der erste Schritt zu einem Durchbruch für die Neuordnung der Mountainbike-Trails in den Westlichen Wäldern sein: Bei zwei runden Tischen im Landratsamt konnten jetzt erste Bewegungen auf beiden Seiten, denen der Waldbesitzer und jenen der Freizeitsportler, erzielt werden. Von den Ergebnissen haben Landrat Martin Sailer und Birgit Penz von der Unteren Naturschutzbehörde im Kulturausschuss auf eine Anfrage der Grünen hin berichtet.

Die Klagen von Waldbesitzern über Mountainbiker häufen sich

Wie mehrmals berichtet, häufen sich Klagen von Waldbesitzern über Mountainbikefahrer, die auf wilden, engen Wegen, teilweise steil bergab durch den Wald fahren. Davon berichtet auch Birgit Penz. Seit etwa sechs Jahren nähmen die Klagen zu, noch einmal verstärkt wurde die Tendenz durch den Corona-Lockdown im Frühjahr. Für den Landrat ist klar: Eine Veränderung kann es nur dann geben, wenn sich beide Seiten bewegen. „Da prallen rechtlich gesehen Welten aufeinander. Wir müssen aber Akzeptanz schaffen. Es nützt nichts, wenn Waldbesitzer Bäume quer über Wege legen und auch die Mountainbiker dürfen nicht auf stur schalten.“

Und so könnte die Lösung aussehen: In den Westlichen Wäldern werden Zonen ausgewiesen, auf den mit den geländegängigen Rädern gefahren werden darf. Die könnten sich nach einigen Jahren auch wieder ändern, damit sich der Wald wieder erholen kann.

Denn auch wenn die sogenannten Trails nur eng sind: „Die Folgen für den Wald sind schon heftig“, so Naturschutzfachfrau Birgit Penz. Die Mountainbiker dürfen sich dann nur auf festgelegten Wegen und nicht querfeldein von einer Zone in die andere bewegen, nämlich auf den üblichen Forstwegen.

Der Deuringer Forst ist eine Einstiegsstelle in die westlichen Wälder

Gleichzeitig soll nicht nur, wie jetzt zumeist, der Panzerkessel im Deuringer Forst als Einstiegsstelle in die Westlichen Wälder genutzt werden. Dort kam es in der Vergangenheit besonders häufig zu Ärger zwischen dem Waldeigentümer, dem Bund, und den Fahrern. Birgit Penz erklärt, warum: Das Gebiet ist vom Bund als Ökokonto ausgewiesen, auf dem besonders nachhaltig gewirtschaftet werden soll. Dieses Vorhaben kann durch die Trails gestört werden.

Landrat Martin Sailer: „Wir müssen die ganze Sache großräumiger denken.“ Einstiegsstellen in die Westlichen Wälder solle es auch an anderer Stelle und bis ins Unterallgäu geben. Mit ins Boot genommen werden kann die Gastronomie, auch ein Führer durch die Trails könnte entstehen, um die neuen Einstiegsstellen zu verbreiten.

Bis es eine Lösung für das Mountainbiker-Problem gibt dauert es noch

Schnell wird das alles allerdings nicht gehen. Die Waldeigentümer seien zwar an einer Lösung mit legalen Trails interessiert, so Birgit Penz. „Aber es braucht da noch viele Schritte.“ Das sieht auch Landrat Sailer so. „Das ist eine ganz schwierige Kiste, das dauert sicher noch drei bis fünf Jahre.“

Bewegung sei aber nun erstmals in die Diskussion gekommen, weil sich die Mountainbiker zu einem Verein zusammengeschlossen hätten mit einer verantwortungsvollen Führung. Zufrieden zeigte sich mit den ersten Schritten der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Alexander Kolb, selbst Moutainbikefahrer. „Dieser Sport ist einfach eine gesellschaftliche Realität. Es müssen ja auch nicht immer alle in die Berge fahren, um sich in der Natur zu bewegen.“

