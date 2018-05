vor 39 Min.

Bewerbungs-Training mit den Lechwerken

Die Mittelschule Meitingen erhält den Zuschlag bei LEW-Bildungsinitiative

Von Rosmarie Gumpp

An der Mittelschule Meitingen standen die Zeichen auf Zukunft. Die 31 Schüler der Klasse 9dM hatten Besuch von Azubis der LEW-Gruppe. Elena Bernhard, angehende Kauffrau für Dialogmarketing, Sarah Lindermeir, im zweiten Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Dialogmarketing, und Jonas Moderer, Azubi im zweiten Lehrjahr zum Industriekaufmann, nahmen sich zweimal zwei Doppelstunden Zeit und erklärten den Schülern alles rund um das wichtige Thema Bewerbung. Was gehört in ein Bewerbungsschreiben? Wie kann ich mich auf den Einstellungstest vorbereiten? Hierzu übten die Schüler praxisnah an einem mitgebrachten Einstellungstest und konnten so ihr Schul- wie auch ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen.

Was muss ich bei einem Vorstellungsgespräch beachten? Hier demonstrierten Elena Bernhard und Jonas Moderer ein Vorstellungsgespräch, wie es verlaufen sollte. Viele Fragen der Schüler konnten ohne Berührungsängste und auf Augenhöhe gestellt werden. Mit den Azubis der Lechwerke war auch die kaufmännische Ausbilderin Karina Schaffelhofer gekommen, die aus ihrer beruflichen Erfahrung Tipps in den etwas anderen Unterricht einfließen ließ.

Die Mittelschule hatte sich im Rahmen des Partnerschulen-Programms der LEW-Bildungsinitiative für das Paket „Bewerbertraining“ beworben und den Zuschlag erhalten. Das Partnerschulen-Programm ist ein Angebot der LEW-Bildungsinitiative „3malE – Bildung mit Energie“ (entdecken, erforschen, erleben) für alle Schulen in der Region Bayerisch-Schwaben.

Ziel des Partnerschulen-Programms der Lechwerke ist es, durch verschiedene Projekte, je nach Schultyp und Interesse, den Schulen einen sinnvollen Bildungsmehrwert zu bieten – angefangen vom Forschen mit hochwertigen Experimentiersystemen bis hin zum Bildungscoaching.

„3malE - Bildung mit Energie“ ist eine Initiative der Lechwerke AG. Sie wendet sich an Schüler, Studenten, Lehrer und Eltern gleichermaßen. Unter dem Motto „entdecken, erforschen, erleben“ greift die Bildungsinitiative altersstufengerecht, handlungs- und projektorientiert vielfältige Fragen rund um die Zukunftsthemen Energie und Energieeffizienz auf. Das Bewerbertraining in der Klasse 9dM wurde in zwei Gruppen jeweils eine Doppelstunde durchgeführt. Gerne kamen die Schüler der Aufgabe nach, sich an einem Bewerbungsgespräch auszuprobieren. Die drei Auszubildenden versuchten, Gutes zu loben und Schwächen in Stärken umzuwandeln.

Rektor Peter Reithmeir freute sich über die Teilnahme seiner Schule: „Im Bewerbertraining erleben die Schüler eine reale Situation, die es zu üben lohnt. Mit den jungen Leuten aus der Praxis ist das eine ganz tolle Erfahrung.“