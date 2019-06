vor 6 Min.

Bewohner verreist: Einbrecher kommen ins Haus

Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses in Steppach auf.

Eine Nachbarin alarmiert die Polizei, doch die Täter können fliehen

In Steppach ist am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Polizei geht von einer Dreier-Bande aus.

Eine aufmerksame Anwohnerin in der Kornfeldstraße hatte beim Polizeinotruf angerufen, weil sie einen Einbruch im Nachbarhaus vermutete. Die Frau wusste, dass ihre Nachbarn nicht zu Hause waren und wurde misstrauisch, als sie drei unbekannte Männer auf dem Anwesen sah. Ein weiterer Zeuge hat die drei Männer ebenfalls beobachtet. Die Täter flüchteten kurz darauf gemeinsam zu Fuß in Richtung Uniklinik.

Eine am Anwesen eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass die Unbekannten tatsächlich durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus eingedrungen waren. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung fanden Polizeibeamte in Tatortnähe mehrere Gegenstände, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von den Tätern aus dem Haus mitgenommen wurden. Die drei Tatverdächtigen konnten unerkannt entkommen.

Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Mann: etwa 180 cm, ca. 20 – 25 Jahre, schlanke Statur, grünes T-Shirt; 2. Mann: etwa 185 cm groß, ca. 20 – 25 Jahre, blaue Jeanshose, schwarzes T-Shirt; 3. Mann etwa 170 cm, ca. 20 Jahre, schwarze Jogginghose mit roten Streifen an den Waden.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise. Es geht vor allem um folgende Fragen: Wem fielen die drei Personen an dem Abend in Steppach auf? Wem fiel möglicherweise vorher ein Kraftfahrzeug auf, das mit drei Personen besetzt war und im Umfeld des Tatortes stand bzw. fuhr? (kar)

Themen Folgen