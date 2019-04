vor 55 Min.

Bezahlbarer Wohnraum im Vordergrund

Neusässer Grüne diskutieren über Infrastruktur

Mit dem Thema „Wohnen, Flächen, Klinikum“ befasste sich der Ortsverband Neusäß der Grünen bei seinem ersten „Grünen Stammtisch“. „Neusäß ist aufgrund der sehr guten Infrastruktur und Verkehrsanbindung eine sehr begehrte Wohngegend, was sich auch im Preisniveau zeigt. Die Entwicklung im Zusammenhang mit der Uniklinik Augsburg wird dies noch verstärken“, betonte Fraktionsvorsitzender Michael Frey. Bei neuen Bauprojekten werde die Grüne Fraktion dafür kämpfen, bezahlbares Wohnen in den Vordergrund städtischer Planungen zu bringen. Die Stadt wolle im neuen Flächennutzungsplan zusätzliche Flächen für Wohnbebauung ausweisen. Die Grünen würden dies etwa bei der Ausweisung einer großen Fläche am Steppacher Sonnenhang befürworten, allerdings bleibe es Ziel, Flächen zu sparen. So lehnen sie die Ausweisung einiger Flächen in ökologisch sensiblen Gebieten ab und setzen verstärkt auf Nachverdichtung im Innenbereich.

Um den Außenbereich und damit die biologische Vielfalt zu schonen, solle auch in einem verträglichen Umfang nach oben gebaut werden – also Tiefgaragen, Parkplätze überbaut werden, mehrstöckige Wohngebäuden entstehen. Für ältere Menschen streben die Grünen neue barrierefreie und kommunikative Wohnformen an. Informationen unter www.gruene-neusaess.de. (AL)

