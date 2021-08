Bezirksliga Nord

12:00 Uhr

Das Zusamtal-Derby wird zum Kellerduell

Plus Ein-Punkt-Gastgeber SC Altenmünster erwartet Null-Punkt-Gäste aus Wertingen

30 Mal standen sich bisher der SC Altenmünster und der TSV Wertingen seit 1976 in direkten Duellen gegenüber. Sei es in Testspielen, in der Bezirksoberliga in der Bezirksliga oder in der Relegation. Mit 14 Siegen, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen fällt die Bilanz des Dorfvereins gegen die Kicker aus der benachbarten Zusamstadt positiv aus. Bei der 31. Neuauflage innerhalb der letzten 45 Jahre geht es am morgigen Sonntag ab 17 Uhr für beide Vereine um sehr viel: Dem Verlierer drohen nämlich in den kommenden Wochen düstere Zeiten im Tabellenkeller der Bezirksliga Nord.

