Biber streng unter Schutz

Nur wenige Fanggenehmigungen

Wenn Mensch und Biber aufeinandertreffen, hat unter Umständen im Anschluss die Justiz zu tun. Das zeigt derzeit ein Prozess in Augsburg, in dem es um einen Vorfall im nordwestlichen Landkreis geht. Doch wie ist es eigentlich bestellt um den streng geschützten Nager? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Gibt es aktuelle Schätzungen, wie viele Biber im Landkreis Augsburg ansässig sind?

Nach der letzten Erhebung im Jahr 2013 gibt es im Landkreis Augsburg 200 kartierte Biberreviere mit geschätzten 3 bis 4 Bibern pro Revier. Die Zahl der Tiere wurde daher auf 720 bis 750 geschätzt. Da sich Nahrungsangebot und Lebensraum nicht wesentlich verändert haben, ist von einer ähnlichen Gesamtanzahl wie 2013 auszugehen.

An welche Bedingungen ist die Erteilung einer Erlaubnis zum Fang in Lebendfallen geknüpft?

Die in Fallen gefangenen Tiere werden erschossen. Es sind keine Auffangstationen vorhanden, und das Freilassen in einem anderen Revier würde zu einem tödlichen Revierkampf führen. Die Jagd auf Biber ist streng verboten. Ausnahmen lässt das Landratsamt nur zu, wenn große wirtschaftliche Schäden drohen, die öffentliche Sicherheit oder natürlich vorkommende Tier- und Pflanzenarten in Gefahr sind. Rechtsprechung und Politik haben hohe Hürden gesetzt. In den vergangenen fünf Jahren gab es im Kreis an die zehn Genehmigungen.

Gelten diese Genehmigungen nur für einzelne Tiere?

Nein. Sie gelten für die Reviere, in denen die Tiere leben. Wird also eines geschossen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Revier von einem neuen Bewohner besetzt wird, der dann wiederum abgeschossen werden muss. Ein Fernhalten von Bibern ist nur dann erfolgreich, wenn Zäune, Gitter und Ähnliches eingesetzt werden. Hierzu berät das Bibermanagement am Landratsamt. Quelle: Landratsamt Augsburg "Hauptteil Seite 33

