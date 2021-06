Biberbach

150 Gläubige ziehen mit Abstand und Maske durch Biberbach

Plus Vielerorts fallen Fronleichnamsprozessionen aus. In Biberbach machen sich Gläubige wieder auf den Weg von Altar zu Altar. Eine der größten Veranstaltungen seit Monaten.

Von Marco Keitel

Parkplätze sind in Biberbach am Donnerstagmorgen rar. Vor der Kirche haben nur Frühaufsteher einen bekommen und auch den Kirchberg hinunter stehen auf beiden Seiten Autos. Im Hof der Grundschule spielen sich bei Sonnenschein und 20 Grad unter einem wolkenlosen, blauen Himmel zwei Blasmusiker ein. Einige Biberbacher hören ihnen zu und warten gespannt darauf, dass die Fronleichnamsprozession losgeht. Biberbach ist einer von wenigen Orten im Augsburger Land, an dem heuer eine Prozession stattfindet.

