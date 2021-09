Biberbach

Anonyme Plakate in Biberbach: Was hat es mit den gelben Schildern auf sich?

Plus In Biberbach hängen an mindestens zwei Stellen knallgelbe Schilder. Darauf: Slogans gegen Rassismus und rechte Parteien. Lange werden sie wohl nicht hängen.

Von Marco Keitel

Wer am Kirchberg nach Biberbach hinein fährt, wird nicht nur von einem AfD-Wahlplakat begrüßt. Direkt daneben hängen zwei weitere Schilder, genauso groß, knallgelb. Auf dem einen steht: "Wie weit muss man sinken, um Radikale zu wählen?" Auf dem anderen eine ähnliche Botschaft. Ein paar hundert Meter weiter, ebenfalls in Biberbach, hängt noch eines der Schilder. Darauf werden diejenigen kritisiert, die Seenotrettung im Mittelmeer ablehnen. Ist die Platzierung der Schilder neben einem Wahlplakat der AfD gewollt? Sind es Gegner der rechtspopulistischen Partei, die die gelben Plakate aufgehängt haben?

