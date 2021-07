Biberbach

18:00 Uhr

Bauvorhaben in Biberbach: Das "schönste Haus in Markt" wird saniert

Wird saniert: dieses Haus in Markt, welches das Ortsbild mit prägt.

Plus Bauvorhaben zugestimmt: In der Schloßstraße des Ortsteils von Biberbach tut sich was. Von einem anderen Projekt ist der Gemeinderat weniger begeistert.

Von Sonja Diller

In einer Lagerhalle in der Biberbacher Sebastian-Kneipp-Straße soll eine behindertengerechte Wohnung entstehen. Einer entsprechenden Nutzungsänderung hat der Marktgemeinderat zugestimmt. Auch ein Antrag zum Neubau eines Zweifamilienhauses in der Lenbachstraße fand die Zustimmung des Gremiums.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen