Biberbach

vor 52 Min.

Biberbach bittet seine Bürger zur Kasse

Plus Das Geld in Biberbach ist knapp. Investitionen werden daher verschoben. Zur Finanzierung der Ausgaben werden die Bürger einen spürbaren Beitrag leisten müssen.

Von Sonja Diller

Nach einer fast vierstündigen Marathonsitzung des Haupt-, Kultur- und Sozialausschusses standen die Biberbacher Finanzen 2021 zur Vorlage an den Gemeinderat fest. Eine Million Euro "kleiner" sollte der Gemeindehaushalt werden, um genehmigungsfähig zu werden, so der klare Auftrag an die Ausschussmitglieder. Am Anfang stand ein Gesamthaushaltsvolumen von gut 17 Millionen Euro. Am Ende war der Vermögenshaushalt um mehr als eine Million geschrumpft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen