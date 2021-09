Biberbach feiert die erste Primiz seit fast 60 Jahren

Der Sonntag wird in der Marktgemeinde für Simon Meitinger und alle gläubigen Katholiken zu einem ganz besonderen Festtag.

Am Sonntag ist es so weit. Biberbach feiert die erste Primiz seit 1963. Der Biberbacher Simon Meitinger wird bereits am Samstag in Dresden zum Priester geweiht. Am Tag darauf feiert er mit der ganzen Pfarrgemeinde, die sich seit Wochen auf den großen Tag vorbereitet, seinen ersten "eigenen" Gottesdienst nach der Weihe.

Um 9 Uhr trifft man sich am Sonntag auf dem Rathausplatz zum Standkonzert des Blasorchesters Biberbach und der Begrüßung durch Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Danach geht es im Kirchenzug hinauf zur Wallfahrtskirche auf dem Kirchberg. Der Primizgottesdienst beginnt um 10 Uhr. In der Kirche und allen Innenräumen wird die 3G-Regel gelten. In den Innenräumen besteht Maskenpflicht. Kostenlose Corona-Tests werden von 8.30 Uhr bis 10 Uhr im Pfarrhof angeboten (wir berichteten).

Der Gottesdienst wird mit Lautsprecher auf den Kirchhof, in die Zweifachturnhalle und nachfolgend auf dem Youtube-Kanal "Kirche Biberbach" übertragen. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Wetterabhängig gibt es auch eine kleine Bewirtung im Freien mit Musik der Biberbacher Band "unterhopft". Der Tag schließt mit einer Dankandacht um 13.30 Uhr mit der Möglichkeit, den Einzelprimizsegen zu empfangen.

