Biberbach

Bläst Biberbach den Bürgerentscheid zu Burg Markt wieder ab?

Weithin sichtbar ist das Ensemble von Burg Markt. Baupläne an deren Fuß sorgen seit Monaten für Zoff in Biberbach.

Plus Überraschung in Biberbach: Alles ist vorbereitet für den Bürgerentscheid am 26. September. Doch nun soll auf einmal alles ganz anders kommen.

Von Sonja Diller

Kehrtwende in Biberbach? Die Einladungen sind verschickt, die Stimmzettel für das im Ort heiß diskutierte Bürger- und Ratsbegehren rund um die Bebauung am Fuß der Markter Burg sind gedruckt. Ein paar besonders schnelle Briefwähler haben sogar schon ihr Kreuzchen gemacht. War das nun alles umsonst?

