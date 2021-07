Biberbach

18:45 Uhr

Bürger sollen über freien Blick auf Burg Markt bestimmen

Plus Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat über die Zulässigkeit eines Bürgerentscheids. Dieser will eine Bebauung am Fuße von Burg Markt verhindern.

Von Sonja Diller

Darf man am Fuß der weithin sichtbaren Markter Burg bauen, oder ist das ein Frevel an der historischen Landmarke und am Ortsbild? An dieser Frage scheiden sich in Biberbach seit einem Gemeinderatsbeschluss im Oktober 2020 die Geister. Ein Bürgerentscheid soll nun Klarheit ins Thema bringen. Über dessen Zulassung entscheidet der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen