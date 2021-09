Biberbach

07:00 Uhr

Bürgerentscheid zum Burgblick: Über diese Fragen stimmen die Biberbacher ab

Burg Markt aus der Vogelperspektive. Über Baupläne am Fuße des Bauwerks gibt es nun in Biberbach einen Bürgerentscheid.

Plus In Biberbach wird am 26. September zweimal gewählt. Nun ist klar, wie genau der Bürgerentscheid über den Blick auf Burg Markt ablaufen soll.

Von Sonja Diller

In Biberbach gehen die Bürger am 26. September gleich zweifach wählen. Die amtlichen Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl hatten die wahlberechtigten Bürger mit deutscher Staatsbürgerschaft bereits zugestellt bekommen. Unlängst fanden alle Biberbacher mit einem Pass der Europäischen Union zusätzlich die Abstimmungsbenachrichtigungen für die Bürgerentscheide in ihren Briefkästen. Denn über kommunale Themen innerhalb der EU entscheiden alle EU-Bürger an ihrem Hauptwohnsitz, unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat er sich befindet.

