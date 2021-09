Der Biberbacher Gemeinderat stoppt den Bürgerentscheid zu Burg Markt

Plus Die umstrittene Bebauung am Fuße von Burg Markt ist vom Tisch. Stattdessen könnte auf dem Grundstück nun eine elf Meter hohe Maschinenhalle entstehen.

Die Entscheidung ist gefallen: Der Biberbacher Gemeinderat hat den Bürger- und Ratsentscheid zur Bebauung am Fuß der Markter Burg gestoppt. Die Entscheidung zur Einstellung des Ratsbegehrens in jüngster Sitzung fiel einstimmig; mit drei Gegenstimmen wurde auch das Bürgerbegehren abgesagt.