Ein Ort feiert mit Pater Athanasius seine Primiz

Das gab es seit fast 60 Jahren nicht mehr: Der ehemalige Ministrant Simon Meitinger hat jetzt seinen Primizsonntag in Biberbach gefeiert. Er wurde im Orden zu Athanasius.

Schon früh wurde es am Sonntag ungewöhnlich geschäftig im Dorf. Trachtenjanker wurden noch mal ausgebürstet, Vereinsfahnen ordentlich zurechtgezupft. Die Biberbacher machten sich schön angezogen auf den Weg zum Rathausplatz. Dort holten die Musiker des Blasorchesters die Instrumente heraus und machten sich bereit zum Einsatz. Um 9 Uhr ging es endlich los. Der lang ersehnte Primizsonntag in Biberbach hatte begonnen.

Nach fast 60 Jahren feierte wieder ein Biberbacher seinen Primizgottesdienst in der Heimatgemeinde. Sonne, viele gut gelaunte Menschen, die bunten Fahnen der Vereinsabordnungen und Blasmusik begrüßten den Primizianten Pater Athanasius Meitinger an seinem Festtag. Kaum 24 Stunden vorher war er in Dresden zum Priester geweiht worden. Nun waren Familie, Freunde und Mitglieder seiner geistlichen Familie vom Deutschen Orden auch nach Biberbach gekommen.

Ein neuer Name im Orden für den Pater

Begrüßt wurde der frischgebackene Priester von Ortspfarrer Ulrich Lindl, der alle, die gekommen waren, zum "Fest des Glaubens" einlud. Die vielen Menschen auf dem Rathausplatz seien ein Zeichen dafür, dass die Marktgemeinde und die Wallfahrtsgemeinde in Biberbach eng verbunden seien. "Wir sind alle gern dabei", empfing Bürgermeister Wolfgang Jarasch im Namen der Marktgemeinde und auch ganz persönlich seinen ehemaligen Mit-Ministranten Simon Meitinger, der als Pater des Deutschen Ordens den Ordensnamen "Athanasius" trägt.

Vom Rathausplatz auf den Kirchberg zur Wallfahrtskirche führte der Weg des Primizianten Pater Athanasius. Viele Menschen aus Biberbach waren dabei. Foto: Klaus Rainer Krieger

Mit der Bayernhymne schickten die Musikanten den Kirchenzug auf den Weg hinauf zur Wallfahrtskirche mit dem "lieben Herrgöttle", das dem Primizianten so viel bedeutet. Vor ihrem Onkel trugen die Zwillinge Aurelia und Timo die traditionelle Primizkrone und die Primizkerze zur Kirche. Sehnsüchtig hatte Simon als Kind darauf gewartet, endlich alt genug für den Dienst als Ministrant zu sein, erfuhren die Gottesdienstbesucher später. Als es dann so weit war, hatte er sich bald täglich auf den Weg den Kirchberg hinauf gemacht, um den Dienst am Altar unter dem Blick des "Herrgöttle" zu tun. Damals war der sehnliche Wunsch gewachsen, einmal selbst zum Priester geweiht zu werden.

Die Vorbereitungen für das Fest hatten Monate gedauert

Nach monatelangen Vorbereitungen warteten Kirche und Kirchhof festlich geschmückt und perfekt organisiert auf den Beginn der Feierlichkeiten. Wer nach den 3G-Regeln geimpft, genesen oder getestet war, der konnte ohne Mindestabstand mit Maske in den Kirchenbänken Platz nehmen. Akribisch geprüft wurden die Unterlagen und nur diejenigen, die die Voraussetzungen erfüllten, bekamen mit einem Pilgerstempel auf dem Handrücken die Eintrittskarte zum Kirchenschiff. Auch wenn die Kirche ansonsten ja wirklich niemanden abstemple, sei das in der aktuellen Lage im übertragenen Sinne nötig, hatte Pfarrer Ulrich Lindl vor dem Abmarsch vom Rathausplatz die Sicherheitsvorkehrungen mit einem Augenzwinkern angekündigt. Wer noch einen Test benötigte, der konnte den praktischerweise vor Ort bekommen. Die Biberbacher Ärztin Sabine Duttler stand dafür vor der Kirche in einer kurzerhand installierten Teststation bereit.

Ein Bild mit Symbolcharakter: Als kleiner Bub konnte es Simon Meitinger nicht abwarten, Ministrant zu werden. Jetzt darf er den Segen spenden. Foto: Klaus Rainer Krieger

In größeren Abständen konnten Gäste in der Turnhalle sitzen. Dorthin wurde der Festgottesdienst auf eine große Leinwand übertragen. Eine ganze Reihe von Familien mit kleinen Kindern zog es vor, dem Gottesdienst im Freien auf dem Kirchplatz über Lautsprecher zu folgen.

Jetzt geht das Leben als Seelsorger richtig los

Menschen zur Seite stehen, den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern immer nach oben schauen: Das seien die Aufgaben, die ein Priester zu erfüllen habe, gab Domkapitular Thomas Weitz in seiner Predigt dem Primizianten mit auf den Weg. Er hatte sich auf den weiten Weg von Köln nach Biberbach gemacht. "Jetzt geht es richtig los", machte der Biberbacher Pfarrer Ulrich Lindl dem neuen Priester Mut für seinen Weg. Er überreichte Pater Athanasius eine traditionelle Stola als Geschenk seiner Heimatgemeinde.

Die Primizfeier hatte auch einen weltlichen Teil: (von links) Pater Athanasius Meitinger, Pfarrer Ulrich Lindl und Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Foto: Klaus Rainer Krieger

Ein ganz großes "Danke" sagte der Primiziant den Organisatoren und Helfern, dem Chor der Wallfahrtskirche für die Begleitung der Messe, der Familie, die "mir den Weg ins Leben gezeigt hat". Ein herzliches "Vergelt's Gott" ging auch an die Familie des ehemaligen Biberbacher Priesters Georg Steger für die Überlassung der Primizkrone und den Kelch aus dessen Nachlass "Es ist ein Geschenk, eine solche Pfarrgemeinschaft zur Seite zu haben", war Meitinger sichtlich bewegt. Mit gebeugtem Knie empfingen die Gottesdienstbesucher zum Abschluss den seltenen Primizsegen, den ein Priester im Anschluss an seine Weihe spenden darf. Es ist ein mit dem vollkommenen Ablass aller Sünden verbundener päpstlicher Segen.

Früher lief man für solch einen Segen auch mal ein Paar Schuhe durch

Früher galt das Wort, dass es sich lohne, für einen Primizsegen ein Paar Schuhe durchzulaufen. So weit war es trotz des steilen Weges hinauf zum Kirchberg wohl bei keinem der Gäste gekommen. Trotzdem schmeckte das Mittagessen, das zwischen Kirche und Pfarrhaus mit musikalischer Unterhaltung der Biberbacher Band "unterhopft" auf den Tisch kam. Und danach verlockte das vom Frauenbund auf die Beine gestellte Kuchenbüfett noch zum Verweilen auf dem Kirchberg und zum Nachspüren eines seltenen Festes.