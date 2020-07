Biberbach: Ein Verletzter und 25.000 Euro Schaden wegen Tomatensoße

<p>ARCHIV - Mit einer Kelle wird Tomatensoße am 12.09.2012 in der neuen Mensa der einer Schule in Schwerin über Nudeln verteilt. Anbieter, Schulen, Schulträger und Eltern sollten nach der jüngsten Brechdurchfall-Epidemie nach Experteneinschätzung stärker auf die Herkunft des Essens achten. Foto: Jens Büttner/dpa (zu dpa-Gespräch lbn «Expertin: Nach Epidemie auf Herkunft des Schulessens achten» vom 14.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++</p>

Bild: Jens Büttner, dpa