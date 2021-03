vor 33 Min.

Biberbach: Eine Gartenhütte geht auf Reisen

Das Häuschen der Biberbacher "Gartenzwerge" musste weichen. Die Volleyballer freut's.

Von Sonja Diller

Der eine oder andere hat sich in Biberbach wahrscheinlich kürzlich die Augen gerieben bei dem Anblick: Eine komplette Gartenhütte ging "am Stück“ auf Reisen durch das Dorf. Einen guten Kilometer vom bisherigen Einsatzort an der Raiffeisenstraße hinauf zum Beachvolleyballplatz auf dem Sportgelände des SCB am Galgenberg gelang der ungewöhnliche Transport. Landwirt Josef Dirr rückte mit schwerem Gerät an und war gemeinsam mit Mischa Albrecht für die Logistik der etwas anderen Art zuständig.

In Biberbach entsteht ein Begegnungszentrum

Die Hütte war bisher das Hauptquartier der Biberbacher Gartenzwerge. Die Jugend der Gartenfreunde lernte im Gärtle beim Haus der Vereine die ersten Schritte ins Gärtnerglück. Dort entsteht nun das neue Begegnungszentrum für Biberbach, deshalb musste das Häuschen weichen. Die Volleyballer nahmen die Leihgabe der Gemeinde mit Handkuss und haben schon die Renovierung im Blick. "Sobald wie möglich bekommt die Hütte einen neuen Anstrich“, plant Volleyball-Chefin Laura-Theresa Sager die neue Saison. Die, so drücken die "Beacher“ sich selbst sämtliche Daumen, hoffentlich bald im erlaubten Rahmen starten kann.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen