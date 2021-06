Im Biberbacher Gemeinderat regiert das Misstrauen

Plus Im Biberbacher Gemeinderat scheitert der Versuch, eine Versöhnung herbeizuführen. Die vorangehende Debatte bezeichnet eine Rätin als "Vorwurfsschlacht".

Im Biberbacher Gemeinderat brodelt es weiter, wie die Diskussion um einen Antrag der Jungen Liste in jüngster Sitzung zeigte. Die Jugend im Rat sah dringenden Bedarf, mit externer Unterstützung die Arbeitsfähigkeit des Gremiums wiederherzustellen. Vor allem rund um einen Bebauungsplanung am Fuß der Markter Burg hatten sich zuletzt Fronten im Rat gebildet. Deshalb stellten Katharina Motzet und Tobias Merktle (beide Junge Liste) den Antrag, ein moderiertes Seminar durchzuführen.