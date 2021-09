Lastwagen nach Unfall auf der B2 bei Biberbach komplett demoliert

Am Donnerstag kommt es zu einem erneuten Unfall auf der B2-Baustelle bei Biberbach. Die Bilder zeigen, wie heftig der Unfall war.

Erst am Montag war es auf der B2-Baustelle zu einem Zusammenstoß zweier Lastwagen gekommen. Am Donnerstag hat es erneut gekracht. Zwei Lastwagen sind frontal zusammengestoßen. Einer der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt. Die Feuerwehr Langweid hat ihn mit der Rettungsschere aus dem demolierten Führerhaus befreien müssen, wie Kommandant Markus Kopold berichtet. Um 4.35 Uhr war ein 55-jähriger Lastwagenfahrer auf der B2 in nördlicher Richtung unterwegs, gleichzeitig kam ihm ein 43-Jähriger ebenfalls in einem Lkw entgegen. Im Baustellenbereich auf Höhe Biberbach stießen aus bislang ungeklärter Ursache beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der ältere Fahrer wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes im Führerhaus eingeklemmt und konnte laut Polizei erst nach etwa einer Stunde von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt brachten die Einsatzkräfte ihn in die Uniklinik nach Augsburg. Auch der jüngere Fahrer kam ins Krankenhaus, trug aber nur leichte Verletzungen davon.

Das Führerhaus des Lastwagens ist komplett demoliert. Foto: Feuerwehr Langweid

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Beide Lastwagen mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Nach dem Unfall auf der B2 bei Biberbach musste die Feuerwehr einen Lastwagen-Fahrer aus dem Führerhaus schneiden. Foto: Feuerwehr Langweid

Bilder, die Feuerwehrleute vom Einsatz gemacht haben, zeigen die enorme Wucht des Zusammenstoßes. Von einem der beiden Lastwagen ist nicht mehr viel übrig. (AZ)